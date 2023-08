Warner Bros si scusa per Barbie e Oppenheimer: 'Meme insensibili verso il Giappone'

La sede centrale di Warner Bros Discovery in Nord-America ha risposto alle critiche ricevute dalla propria filiale dello studio in Giappone, Warner Bros Giappone, e anche da molti sui social media per i tweet dei meme di Barbenheimer che rappresentavano le immagini delle bombe atomiche.

Il Warner Bros. Film Group ha inviato a Deadline la seguente dichiarazione: “Warner Brothers si rammarica del suo recente impegno insensibile sui social media. Lo studio offre scuse sincere verso il Giappone". Oltre alla dichiarazione, Warner Bros si è anche impegnata a rimuovere i tweet ritenuti offensivi, che effettivamente al momento della stesura di questo articolo non sono più disponibili sul social network.

La frase #NoBarbenheimer è andata in tendenza in Giappone negli ultimi giorni poiché molti utenti di Twitter si sono detti infastiditi se non profondamente turbati dai numerosi meme online con le immagini di funghi atomici ed esplosioni giustapposti alle foto più leggere di Barbie: molti sostengono che questi meme abbiano banalizzato le armi nucleari e le devastanti ricadute che la bomba - la cui creazione viene raccontata nel film di Christopher Nolan - ha avuto sul paese e sui cittadini del Giappone. La protesta di Warner Japan contro Barbenheimer deriva dalle risposte divertite che l'account ufficiale di Barbie ha pubblicato sotto ai meme del fenomeno social, inclusa quella per un poster virale creato dai fan che mostra l'attore di Oppenheimer Cillian Murphy che porta la star di Barbie Margot Robbie sulle spalle in primo piano mentre le fiamme nucleari avvolgono lo sfondo. In risposta a quel post, l'account ufficiale di Barbie aveva scritto: "Sarà un'estate da ricordare".

Barbie è in programmazione al cinema, mentre Oppenheimer uscirà in Italia dal 23 agosto.