Warner Bros. ha scelto tre grossi nuovi film da mandare su HBO Max: ecco quali sono!

Wonder Woman 1984 debutterà su HBO Max, una scelta che la Warner Bros. ha preso per non rimandare ulteriormente il cinecomic con protagonista Gal Gadot ma che potrebbe aprire la strada dello streaming ad altri titoli.

Nello specifico, Variety riporta che la major ha selezionato tre film ancora inediti per un lancio on demand: il primo di questi è Black Messiah, un film biografico sull'assassinio del leader delle Pantere Nere Panther Fred Hampton prodotto da Ryan Coogler e interpretato da Daniel Kaluuya, con il suo co-protagonista di Get Out LaKeith Stanfield nei panni dell'informatore dell'FBI William O'Neal.

Il secondo titolo selezionato da Warner Bros. per un'uscita in streaming è il thriller poliziesco The Little Things con protagonisti Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, originariamente previsto per gennaio 2021, mentre il terzo titolo altri non è che Tom & Jerry: The Movie, che è attualmente previsto per un'uscita a marzo 2021.

Lo studio aveva considerando la stessa tipologia di distribuzione per l'adattamento del videogioco Mortal Kombat, ma per questo film adesso i dirigenti avrebbero deciso per un più classico posticipo. Il reboot cinematografico della celebre saga di videogame picchiaduro inizialmente era previsto per un debutto nei cinema nella primavera del 2021, ma secondo il produttore Todd Garner è stato rimandato a tempo indeterminato.

Recentemente è stato segnalato che anche la Disney punterà sullo streaming, con Crudelia con Emma Stone e i remake live-action di Pinocchio e Peter Pan destinati alla piattaforma Disney+. Inoltre un video leak arrivato online nei giorni scorsi ha anticipato l'esordio in streaming anche per Black Widow, per conoscerne definitivamente l'attendibilità dovremo aspettare l'assemblea degli azionisti attesa per il prossimo 10 dicembre.