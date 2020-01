Warner Bros: Roma, Doctor Sleep e Batman tra le uscite home video di marzo 2020

Warner Bros. ha rivelato tutte le edizioni home video in arrivo il prossimo marzo, dall'acclamato Roma di Alfonso Cuaron al ritorno di Woody Allen con Un Giorno di Pioggia a New York, passando per le nuove collezioni dedicate a Batman e Harry Potter.

Dal 5 marzo saranno disponibili le versioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD di Doctor Sleep, il sequel di Shining realizzato da Mike Flanagan con Ewan McGregor nei panni di un Danny Torrance ormai adulto. Lo stesso giorno saranno anche pubblicati i DVD di L'uomo del labirinto di Donato Carrisi, Sono solo fantasmi con Christian De Sica e il film animato Pupazzi alla riscossa - Ugly Dolls.

Roma, vincitore del Leone d'Oro e di 3 premi Oscar tra cui miglior regia (leggete qui la nostra recensione di Roma), sarà invece disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 26 marzo, stesso giorno in cui verrà pubblicata l'edizione home video di Un Giorno di Pioggia a New York.

Restando alle ultime uscite cinematografiche, nei prossimi mesi sarà possibile acquistare negli store digitali Motherless Brooklyn - I segreti di una città (20 febbraio), Western Stars (6 Marzo), e L'inganno perfetto (1 aprile).

Per quanto riguarda i box set e le edizioni speciali, invece, marzo sarà un ottimo mese per gli appassionati dell'Uomo Pipistrello: è in arrivo infatti Batman Anthology 4 Film Collection, uno speciale cofanetto che contiene le versioni 4K di Batman (1989), Batman - Il ritorno, Batman Forever e Batman & Robin; oltre che l'Art Edition della trilogia del Cavaliere Oscuro (sempre in 4K) impreziosita dalle illustrazioni realizzate in esclusiva dagli artisti della Mondo Gallery.

Per i fan del Wizarding World è invece in arrivo la Harry Potter Magical Collection, una raccolta degli otto capitolo della saga (in DVD o Blu-Ray) confezionata in "stile libro" per ricreare la magia dei romanzi di J.K. Rowling. A proposito, qui potete trovare tutte le novità su Animali Fantastici 3.