Warner Bros.: le riprese per The Flash con Ezra Miller non inizieranno prima del 2021

La notizia posticipo di The Flash a causa di Animali Fantastici 3 è arrivata solo qualche settimana fa, ma ancora non si avevano informazioni riguardo la riprogrammazione delle tabelle di marcia. Adesso, la Warner Bros. annuncia che l'inizio delle riprese è fissato per il 2021, non proprio dietro l'angolo.

Secondo il neo-confermato regista Andy Muschietti (IT), complice dei tempi così dilatati è anche la duplice scritturazione di Ezra Miller in entrambe le pellicole: "La Warner Bros. ha grande fiducia in Miller e nella sua interpretazione di Flash, ma le riprese non inizieranno prima che abbia terminato le sue scene in Animali Fantastici, il ché significa non prima del 2021."

Ezra Miller tornerà infatti anche nel terzo capitolo dello spin-off di Harry Potter, indossando nuovamente i panni di Credence Barebone, fratello perduto di Albus Silente, al fianco di Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Sia Barry che Credence sono due personaggi tanto differenti quanto poliedrici, con i quali Miller ha già dimostrato di avere una notevole affinità, ma sembra che la Warner non voglia affrettare troppo i tempi. in modo da non soffocare ai botteghini le prossime pellicole in feature con la DC.



Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e Wonder Woman 1984 debutteranno il 7 febbraio e il 5 giugno del 2020, mentre The Batman è attualmente in pre-produzione e John Turturro si è appena unito al cast, ma non lo vedremo prima del 2021.