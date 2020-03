Warner Bros. ci ripensa: interrotte anche le riprese di Matrix 4

Dopo aver sospeso le riprese di The Batman e Animali Fantastici 3 nonostante l'idea iniziale di proseguire con la lavorazione nonostante l'emergenza Coronavirus, Warner Bros. ha ora confermato anche il posticipo della produzione di Matrix 4.

Il film di Lana Wachowski, co-prodotto dallo studio insieme a Village Roadshow, si era spostato da poco a Berlino in seguito alla fine delle riprese di San Francisco, dove sono stati avvisti i protagonisti e gli stuntman in delle spettacolari sequenze d'azione sul set.

Secondo quanto riportato da Variety, la produzione del film è stata sospesa a tempo indefinito, diversamente dal film di Matt Reeves per cui è stata annunciata una pausa di (almeno) due settimane, anche se è probabile che entrambe le produzioni ripartiranno nello stesso periodo visto che si trovano tutte e due in Europa.

Stando alla rivista, come riportato per le altre pellicole, al momento non è ancora chiaro se e come ciò andrà a influire sulla data di uscita del film con Keanu Reeves, atteso nelle sale di tutto il mondo il 21 maggio 2021.

In attesa di novità, qui potete trovare la lista di tutti i film rinviati o sospesi a causa del Coronavirus. Dopo l'Italia, la Cina e diversi paesi Europei, lo ricordiamo, l'emergenza sanitaria ha portato anche alla chiusura dei cinema di New York e Los Angeles.