Warner Bros. ha rilasciato tre nuovi spot TV per IT: Capitolo Due

Manca soltanto un mese all'uscita di IT: Capitolo Due nelle sale, con i fan neozelandesi che saranno i primi a poter visionare la seconda parte dell'opera di Andrés Muschietti basata sul celebre romanzo di Stephen King.

Come se la curiosità non fosse già abbastanza, ecco arrivare puntuali tre nuovi spot TV rilasciati da Warner Bros. Non ci sono particolari novità, comunque, rispetto a quanto già visto nei trailer usciti finora: si tratta, com'era facile prevedere, di un collage di varie scene che ci mostrano i Perdenti da adulti e da bambini, alle prese oggi come allora con ciò che più li terrorizza.

Nella seconda parte di IT i ragazzi, ormai cresciuti, torneranno a Derry ventisette anni dopo gli eventi del primo film, stavolta determinati a sconfiggere definitivamente la creatura che terrorizza la cittadina e che sembra in qualche modo avere in pugno gli abitanti stessi. Del cast fanno parte, nel ruolo dei Perdenti adulti, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean e Isaiah Mustafa. Bill Skarsgård tornerà invece negli inquietanti panni del pagliaccio Pennywise.

IT: Capitolo Due durerà ben due ore e quarantasette minuti, come confermato dallo stesso Muschietti; pare invece che la director's cut superi addirittura le tre ore! Il primo capitolo, intanto, sta per tornare in sala con l'aggiunta di otto minuti di anteprima del seguito in uscita.