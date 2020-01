Warner Bros. ha rilasciato il poster IMAX ufficiale di Birds of Prey

Mancano soltanto due settimane all'uscita in sala di Birds of Prey: quale momento migliore, dunque, per dare ai fan trepidanti un ultimo (?) assaggio di ciò che vedremo nel film che narrerà le gesta della banda capitanata dall'Harley Quinn di Margot Robbie?

Warner Bros. lo sa benissimo e ha dunque pensato di cogliere l'attimo per rilasciare il primo poster IMAX ufficiale di Birds of Prey. Non che la locandina ci sveli nulla di nuovo, naturalmente: sul poster vediamo infatti raffigurate soltanto le protagoniste che ormai conosciamo bene, da Margot Robbie a Mary Elizabeth Winstead, passando per Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco e Rosie Perez.

Nel caso abbiate bisogno di un ripasso, la sinossi ufficiale di Birds of Prey recita: "Birds of Prey è un'avventura distorta raccontata da Harley Quinn come solo Harley Quinn può fare. Quando il più malvagio boss di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Szasz mettono una taglia su una giovane ragazza chiamata Cass, la città viene messa sottosopra nel tentativo di trovarla. Le strade di Harley, la Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya s'incontrano, e il quartetto non ha altra scelta se non quella di unire le proprie forze per sconfiggere Roman".

Nell'ultimo spot di Birds of Prey abbiamo potuto dare un nuovo sguardo al look della Cacciatrice; Gail Simone, intanto, vorrebbe scrivere uno spin-off di Birds of Prey su Black Canary.