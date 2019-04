Warner Bros. rilascia online nuove immagini dei prossimi film DC Comics

In occasione del CinemaCon, tenutosi nelle scorse ore, Warner Bros. Pictures ha colto l'occasione per diramare online alcune locandine dai suoi prossimi progetti in via di sviluppo, ispirati ai celebri personaggi della DC Comics. Trovate le immagini, comodamente, dopo il salto.

I film in questione sono, ovviamente, il sequel dedicato all'Amazzone di Themyscira, titolato Wonder Woman 1984, e il cinecomic che vedrà protagonista l'esuberante team-up femminile, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Progetti senza dubbio molto chiacchierati, in questi giorni, anche per via delle diverse foto dal set, ritraenti alcune delle protagoniste della storia.

Sebbene nessuno dei due poster mostri a livello concreto nuovi dettagli inerenti al film, entrambi presentano una forte componente visiva legata alle atmosfere che ci verranno presentate nel corso della narrazione. Nel primo caso, quindi, troviamo il logo di Wonder Woman in quello che, presumibilmente, sembrerebbe essere un televisore di altri tempi, mentre dall'altro lato viene riconfermato il mood "scanzonato" del progetto con protagonista Margot Robbie.

Le immagini sono approdate online assieme alle primissime descrizioni circa i lungometraggi in arrivo dalla major statunitense, che noi, prontamente, vi abbiamo riportato nelle prime ore di questa mattina. Come saprete, è inoltre in dirittura d'arrivo l'attesissimo standalone dedicato al Joker, interpretato da Joaquin Phoenix e il cui primo trailer sta letteralmente conquistando i fan della rete in giro per il mondo.

Per avere altre informazioni, relative ai vari progetti, non ci resta dunque che rimanere in attesa di altre comunicazioni ufficiali.