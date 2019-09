La Warner Bros ci ricorda che manca esattamente un mese all'uscita di Joker. Video

L'accoglienza a Venezia 76 è stata straordinaria (leggi la nostra recensione di Joker), accompagnato da una standing ovation di 8 minuti e dal plauso generale della critica, ma la Warner Bors. vuole ricordare al grande pubblico che manca ormai un solo mese prima dell'arrivo nelle sale dell'attesissimo Joker.

Il cinecomic scritto e diretto da Todd Phillips (Una notte da leoni, Road Trip) si presenta come un caso studio sulla follia e sullo stesso personaggio DC Comics, approfondendo anche la società contemporanea nella sua mancanza di empatia, nella lotta di classe e nelle criticità più feroci, andando ad analizzare le possibili cause di una rivoluzione. Tutto attraverso il suo protagonista, Arthur Fleck, interpretato da un magnetico e impressionante Joaquin Phoenix in un titolo che ha molto in comune con Ema di Pablo Larrain, anche questo presentato in concorso a Venezia 76.



Joker vede nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Il film passerà nei prossimi giorni anche al Toronto International Film Festival. Intanto per la grandiosa interpretazione di Phoenix qualcuno parla già di Oscar al Miglior Attore Protagonista.



Quanto lo state aspettando? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.