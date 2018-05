Warner Bros. registra diversi domini: uno di loro sarà il titolo di Wonder Woman 2?

Non sappiamo ancora quale sarà il titolo di Wonder Woman 2, sebbene si sappia già che non sarà quest'ultimo, come confermato dalla regista Patty Jenkins. La Warner Bros. ha registrato un nuovo gruppo di domini, alcuni dei quali potrebbero dare un'idea sul titolo del film. La maggior parte dei nomi verrà però usata a scopo promozionale.

Wonder Woman è probabilmente il film più apprezzato sinora del tormentato sentiero intrapreso dal DC Extended Universe.

Interpretata da Gal Gadot, Diana Prince è una giovane amazzone che lascia la propria isola nella quale è nata e cresciuta per combattere la guerra che imperversa nel mondo e per sconfiggere il malvagio dottor. Poison (Elena Anaya) e il generale Lundendorff (Danny Huston).

I nomi registrati da WB sono:



wonderwoman1980.com

wonderwoman1981.com

wonderwoman1982.com

wonderwoman1983.com

wonderwoman1984.com

wonderwoman1985.com

wonderwoman1986.com

wonderwoman1987.com

wonderwoman1988.com

wonderwoman1989.com

wonderwomanarrives.com

wonderwomancheetah.com

wonderwomanlives.com

wonderwomanminerva.com

wonderwomanpart2.com

wonderwomanpartii.com

wonderwomanreturns.com

wonderwomanrises.com

Il titolo potrebbe spuntare fra un ventaglio che comprende Wonder Woman Live, Wonder Woman Returns o Wonder Woman Rises, richiamando i precedenti con Batman di Tim Burton. Tuttavia per il momento non è escluso che il titolo ufficiale esca poi da un nome non presente nella lista. Patty Jenkins è stata confermata alla regia di questo secondo capitolo con Gal Gadot che torna nel ruolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo e che ha già interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e nel recente Justice League, dov'è una delle protagoniste insieme a Ben Affleck, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher. Secondo voi quale sarà la scelta della Warner Bros. per Wonder Woman 2?