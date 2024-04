Warner Bros da record, già superato il miliardo al box office nel 2024

Dopo l'enorme successo ottenuto nel 2023 con Barbie e con tutti gli altri titoli distribuiti nel corso dell'anno, Warner Bros è partita alla grandissima nel 2024 stabilendo subito un nuovo record al box office.

Grazie al successo di Dune Parte 2 e di Godzilla e Kong: Il nuovo impero - entrambi titoli Legendary Pictures - lo studio ha superato la soglia del miliardo di dollari al botteghino internazionale, diventando il primo studio a raggiungere questo traguardo nel 2024. Come se non bastasse, poi, questo risultato è arrivato in sole 15 settimane, un nuovo record assoluto per Warner Bros, che in precedenza era stata più veloce di così solo nel 2018 quando aveva superato il miliardo in 17 settimane.

Le maggiori uscite dello studio quest'anno finora sono Dune: Parte 2 di WB/Legendary Entertainment, che ha portato a casa un incasso globale di 683,9 milioni di dollari da 78 mercati e che è rimasto primo in classifica a livello internazionale per tre fine settimana consecutive, diventando il maggior successo della carriera di Timothée Chalamet, e Godzilla x Kong: The New Empire, sempre in collaborazione con Legendary, che ha incassato 436,6 milioni di dollari, rimasto prima in classifica per altre tre settimane (il film deve ancora uscire in altri sette mercati, tra i quali il Giappone dove arriverà 16 aprile). Altri film che hanno contribuito al record sono Wonka (164,1 milioni di dollari nel 2024), Aquaman e il regno perduto (130 milioni di dollari nel 2024), Eine Million Minuten (13,3 milioni di dollari in Germania) e One Life (12,7 milioni di dollari nel Regno Unito).

Questi numeri per Warner Bros non potranno che migliorare nei prossimi mesi, dato che sono in uscita film come Challengers, Furiosa: A Mad Max Saga, Horizon: An American Saga e Joker: Folie à Deux, solo per citarne alcuni.

