Warner Bros. pubblicherà un nuovo atteso film estivo direttamente on demand: ecco quale

In attesa che l'industria di Hollywood riparta al termine della pandemia di Coronavirus, la Warner Bros. ha deciso di destinare un altro dei suoi più attesi progetti per l'estate dalla sala cinematografica alla distribuzione video on demand.

Trattasi di Scoob!, nuovo film d'animazione ispirato al celebre cartone animato: il film, previsto per il 15 maggio al cinema, uscirà adesso nello stesso giorno per il mercato digitale, seguendo l'esempio di altri titoli primaverili distribuiti direttamente in streaming.

Scoob! racconta la storia mai raccontata delle origini di Scooby-Doo e il più grande mistero nella carriera del gruppo noto come Mystery Inc. Il film rivelerà come gli amici di una vita Scooby e Shaggy si sono incontrati per la prima volta e come si sono uniti ai giovani detective Fred, Velma e Daphne per formare il famoso team investigativo Inc. Ora, con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda affrontano il loro mistero più grande e più impegnativo di sempre: una trama per scatenare il cane fantasma Cerberus sul mondo. Mentre corrono per fermare questa "dogpocalisse" globale, la banda scopre che Scooby ha un'eredità segreta e un destino epico più grande di chiunque immaginasse.

Il cast vocale include Zac Efron come Fred, Amanda Seyfried come Daphne, Gina Rodriguez come Velma, Will Forte come Shaggy e Frank Welker come Scooby-Doo.

Per altri approfondimenti guardate il poster del film e il trailer di Scoob!.