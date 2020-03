Warner Bros. pubblica su YouTube i primi dieci minuti de I Goonies

Questa mattina la Warner Bros. ha pubblicato sul proprio canale ufficiale della piattaforma YouTube i primi dieci minuti de I Goonies, cult di Richard Donner scritto da Chris Columbus su soggetto di Steven Spielberg.

Come al solito, potete gustarvi il video comodamente all'interno dell'articolo: per combattere la quarantena imposta dal Coronavirus, il film del 1985 è sicuramente un'arma ideale, e la speranza è che questa piccola anteprima vi invogli a rispolverare il vostro vecchio dvd o bluray, oppure a reperirlo tramite i servizi di streaming o video on demand.

Il film, per chi non lo sapesse, è nato da un'idea di Steven Spielberg ed è stato sceneggiato da Chris Columbus: la storia racconta di una banda di ragazzini alle prese con l’avventurosa ricerca di un forziere dei pirati indicato da una misteriosa mappa del tesoro, che li porterà nelle viscere di uno spettacolare regno sotterraneo fatto di trappole, furfanti, vecchie navi pirata, dobloni d'oro e un mostro dal viso e dal corpo deformi ma dall'animo gentile.

Tra i protagonisti dei giovanissimi Josh Brolin e Sean Astin, e insieme a loro anche Joe Pantoliano e Anne Ramsey. Recentemente è tornata alla ribalta la possibilità di un sequel de I Goonies, dopo che nel corso degli anni alcune idee originali avute dal cast vennero scartate da Richard Donner in persona. Nel frattempo la Fox produrrà una serie tv su dei ragazzi che vogliono girare il remake de I Goonies.