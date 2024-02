Warner Bros promette: 'Nuovi annunci di film DC in arrivo, casting di Supergirl in corso'

Dopo aver confermato che le riprese di Superman: Legacy inizieranno la prossima settimana, il CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav ha confermato che i casting di Supergirl: Woman of Tomorrow sono attualmente in corso e che prossimamente arriveranno nuovi annunci dal mondo DCU.

Durante l'ultima riunione degli utili della compagnia, Zaslav ha dichiarato di essere soddisfatto di ciò che ha visto finora su Superman: Legacy e che Gunn e il co-presidente dei nuovi DC Studios Peter Safran molto presto riveleranno ulteriori progetti legati al nuovo franchise del DCU: "Ho dato un'occhiata a ciò che James e Peter stanno facendo, e devo dire che il progetto di Superman: Legacy serve davvero come un interessante indicatore di dove si sta dirigendo la nuova DC sotto la loro guida. Non voglio anticipare molto, ma sentirete parlare ancora della saga nei prossimi mesi. Posso dire che molto presto James e Peter vi mostreranno uno spettro completo di ciò che faranno nei prossimi 10 anni", ha dichiarato il dirigente.

Inoltre, sempre Zaslav ha anche rivelato che Supergirl: Woman of Tomorrow ha iniziato il processo di casting: recentemente, Milly Alcock è stata scelta per il ruolo di Kara Zor-El e si pensa che il personaggio apparirà in Superman: Legacy. Durante la chiamata sugli utili, Zaslav ha detto: "Il futuro della DC è fondamentale per noi: ora abbiamo Superman e Supergirl, e devo dire che la sceneggiatura del film di Supergirl è fantastica, con i casting attualmente in corso".

