Warner Bros. procede con tre film con Harley Quinn... ma non Gotham City Sirens

Oggi parliamo dei tanti progetti legati al personaggio di Harley Quinn, interpretata dall'attrice Margot Robbie, ed uno degli elementi più apprezzati dal criticatissimo Suicide Squad di David Ayer. Nel corso dello scorso anno, abbiamo visto che lo studio ha messo in cantiere vari film con protagonista la Quinn ed ora il sito The Wrap conferma quali di questi hanno ottenuto semaforo verde dalla DC Entertainment e quali, apparentemente, no.

Come ormai saprete, uno è Suicide Squad 2, diretto da Gavin O'Connor, le cui riprese sono previste per la fine dell'anno e l'uscita è potenzialmente attesa per il 2019. Un altro progetto confermato è The Joker vs. Harley Quinn, lo spin-off incentrato sulla storia d'amore tra la Quinn e il villain di Jared Leto, con i registi Glenn Ficarra & John Requa a bordo del progetto.

A sorpresa il terzo è Birds of Prey scritto da Christina Hodson. A quanto pare la Robbie è una grossa fan del fumetto e ha spinto con la DC per far sì che fosse uno dei progetti ad ottenere il semaforo verde.

A rimanere escluso, apparentemente, è il Gotham City Sirens di David Ayer. Che il film sia stato 'messo da parte' perché troppo simile, nel concept, a Birds of Prey?

Noi continueremo ad aggiornarvi sul caso.