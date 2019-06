Warner Bros. sarà presente al Comic-Con, ma non in Sala H: Patty Jenkins spiega perché

Nonostante sia stato annunciato che la Warner Bros. non avrebbe occupato la leggendaria Hall H del San Diego Comic-Con, garantiamo ai nostri lettori pronti a partire per gli Stati Uniti che la major sarà comunque presente all'evento.

La compagnia, infatti, per la prima volta condividerà lo stand della DC Comics presente al Convention Floor, uno spazio piuttosto grande dal quale promuoverà i propri brand più importanti.

I partecipanti al 50° Comic-Con di San Diego, che si terrà dal 18 al 21 luglio, avranno quindi l'opportunità di visitare un massivo stand DC/Warner Bros., che si troverà nella sezione di intrattenimento della sala espositiva in prossimità dell'Artists' Alley. Il nuovo stand sarà caratterizzato dalla presenza di di materiale DC Comics che andrà dalla carta stampata al piccolo schermo, passando ovviamente per quello del cinema e altri franchise di proprietà della Warner Bros. Pictures.

Nelle prossime settimane arriveranno altri aggiornamenti circa questo maxi-panel condiviso, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità.

Ma qual è, nello specifico, il motivo di questa decisione?

Chi conosce il mondo della cultura pop sa benissimo che la Sala H del San Diego Cimic-Con ha rappresentato appuntamenti importanti per i film più attesi e nello specifico per la Warner Bros., che nelle passate edizioni della fiera proprio da quella "mitologica" sala si è resa protagonista di alcuni degli annunci più sorprendenti della sua programmazione.

Come però sottolinea puntualmente l'amico Scott Mendelson di Forbes, la compagnia non sempre ha riscosso a livello economico l'entusiasmo dimostrato dai circa seimila presenti nella Sala H, un numero di spettatori che può sembrare elevato ma che in realtà rappresenta una percentuale infinitamente piccola del pubblico mondiale. Quindi, in sostanza, spostando sui social il marketing dei suoi film in uscita (come Doctor Sleep, Dune, Tenet, Birds of Prey, The Batman, Joker e via dicendo) andrebbe a risparmiare non poco in termini di vile denaro piuttosto che spendere e spandere per il panel in Sala H.

Lo ha spiegato anche chiaramente la regista di Wonder Woman Patty Jenkins, affermando sostanzialmente che ha poco senso pagare per la promozione di un film che uscirà fra oltre un anno, quando è molto più pratico aspettare. Stessa cosa, ci sentiamo di dire, per The Batman, per il quale molti spettatori si aspettavano una presentazione ufficiale in pompa magna del neo-Bruce Wayne Robert Pattinson sulla falsa riga di Ben Affleck di Batman vs Superman (che fu lanciato proprio sul palco della Sala H), ma evidentemente quest'anno la compagnia ha deciso di tenersi i fatidici assi nella fatidica manica. Vedremo come si evolverà la situazione.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alla pubblicazione del primo poster ufficiale di Wonder Woman 1984 e ad un articolo-summa di tutto ciò che sappiamo su The Batman di Matt Reeves.