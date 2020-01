Warner Bros. si prepara al trasloco: presentati i nuovi edifici della sede di Burbank

I dirigenti della Warner Bros., davanti al governatore della California Gavin Newsom, hanno presentato un innovativo progetto che riguarda le due nuove torri 'iceblock' progettate da Frank Gehry. A presentare l'evento il presidente e CEO di Warner Bros., Ann Sarnoff, che ha dato il benvenuto ai 200 ospiti presenti alla cerimonia.

Ha presenziato all'evento, oltre a Frank Gehry, anche il sindaco di Burbank, Sharon Springer. La major sta per intraprendere concretamente una nuova fase d'espansione dei suoi studi cinematografici e televisivi con sede a Burbank.



"Questi incredibili nuovi edifici uniranno la tecnologia più avanzata ad un'opera dinamica per l'ambiente e ci permettono di re-immaginare non solo il nostro spazio di lavoro ma il nostro futuro" ha affermato Ann Sarnoff "Questo è un investimento nei nostri dipendenti, nei nostri partner creativi e commerciali e nella comunità di Burbank".

Gavin Newsom, governatore della California, ha sottolineato come il progetto di costruzione possa creare posti di lavoro e rimpolpare di denaro l'economia statale:"Questo è un progetto che dimostra fiducia nel nostro futuro. Si tratta di un grande affare non solo per Burbank o la contea ma per l'intero stato".

Lo sviluppo della costruzione di quello che verrà chiamato Second Century Project, avrà luogo in due fasi. Warner Bros. prevede di trasferirsi nei nuovi edifici nel 2023, in concomitanza con il centenario dello studio.

A novembre Warner Bros. ha svelato il nuovo logo dello studio e tra le novità recenti sul fronte cinematografico ha annunciato l'uscita ufficiale di Shazam 2.