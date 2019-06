La Warner Bros. potrebbe portare Joker al Festival di Venezia

In quella che potrebbe essere una mossa inaspettata, la Warner Bros. potrebbe prepararsi a portare il Joker interpretato da Joaquin Phoenix al Festival del Cinema di Venezia.

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficialmente confermato, un rapporto di Deadline ha indicato che Warner Bros. potrebbe inviare il film di Todd Phillips al Lido: la major non presenterà il film al San Diego Comic-Con di quest'anno, per evitare di promuovere con troppo anticipo dei film la cui uscita è prevista per la prossima stagione.

Essendo Joker previsto per ottobre, quale miglior occasione del Festival di Venezia, che si terrà nei primi di settembre?

I pochi che hanno già visto il film lo hanno promosso a pieni voti, parlando già di potenziali Oscar per Joaquin Phoenix e Robert De Niro, con altri elogi strappati in occasione del materiale promozionale che la Warner Bros. ha mostrato al CinemaCon di aprile e al CineEurope di giugno. Se davvero la major finirà col presentare il film al Festival italiano, allora è ampiamente pronosticatile che le aspirazioni del progetto siano in chiave Academy Awards.

Per altre informazioni non bisogna far altro che aspettare l'annuncio ufficiale della line-up di Venezia, attesa per il prossimo 25 luglio.

