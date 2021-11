Warner Bros, le novità home-video: arrivano i cofanetti Harry Potter, Conjuring e Matrix!

Grandi novità nel mese di novembre 2021 per le uscite home-video targate Warner Bros., con i nuovi cofanetti dedicati a Harry Potter, The Conjuring Universe e Matrix e le tante new entry in catalogo dei film usciti recentemente al cinema.

Tra le uscite in home video del mese da Warner Bros. Home Entertainment anche Space Jam: New Legends, in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD dal 25 Novembre, mentre dal 17 novembre in dvd, bluray e steelbook 4K arriverà anche Reminiscence - Frammenti dal passato, thriller sci-fi scritto, diretto e prodotto da Lisa Joy, co-creatrice di Westworld - Dove tutto è concesso, con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton. Inoltre spazio anche a Malignant, l’horror/thriller che segna il ritorno di James Wan alle sue origini e che sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray dal 25 novembre. I film ‘novità’ sono già disponibili per l’acquisto e noleggio su tutte le principali piattaforme digitali.

Proseguendo, vi abbiamo già parlato del cofanetto Harry Potter Hogwarts Express, disponibile dal 4 novembre in una fantastica edizione da collezione che riproduce l’iconico Hogwarts Express contenente gli 8 film della saga in 4K Ultra HD e Blu-ray e arricchita da eccezionali contenuti speciali e magici gadget dal mondo di Harry Potter. Inoltre, disponibili per l’acquisto anche i due capitoli di Wonder Woman in una nuova versione Steelbook 4K Ultra HD e Blu-ray, con la fantastica eroina ideata da William Moulton interpretata da Gal Gadot e diretta da Patty Jenkins.

Infine, in occasione dell’uscita nelle sale dell’attesissimo Matrix Resurrections, distribuito da Warner Bros. Pictures dal 1° gennaio 2022, arriva a novembre Matrix Trilogy, un imperdibile cofanetto in 4K Ultra HD e Blu-ray dedicato ai fan della trilogia cult diretta dalle sorelle Wachowski che ha fatto la storia della fantascienza cinematografica. Il cofanetto sarà disponibile dal 17 novembre, data d'uscita anche del cofanetto del The Conjuring Universe, che includerà i sette film legati all’universo di The Conjuring, incluso l'ultimo The Conjuring: Per Ordine del Diavolo.

Vi ricordiamo per concludere che Harry Potter tornerà al cinema in Italia: scoprite tutte le date.