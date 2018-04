Warner Bros. non ha rinnovato il suo accordo con RatPac-Dune

La Warner Bros. ha interrotto ogni legame con Brett Ratner in seguito a una serie di accuse di cattiva condotta sessuale venute alla luce lo scorso anno.

Principalmente noto per aver diretto film come Rush Hour e X-Men: Conflitto Finale, Ratner è tra gli uomini di altro profilo di Hollywood che l'anno scorso sono stati accusati di cattiva condotta sul posto di lavoro, specialmente riguardo i loro atteggiamenti nei confronti delle colleghe donne. A seguito dello scandalo di Harvey Weinstein che ha praticamente aperto le porte su questo problema dilagante a Hollywood, sette donne, tra cui Ellen Page, Olivia Munn e Natasha Henstridge hanno denunciato Ratner di molestie sessuali. Ora, Ratner continua a subire le conseguenze delle sue atroci azioni, con la Warner Bros. che ha tagliato tutti i legami commerciali con lui e la sua compagnia.

In un rapporto del Los Angeles Times, la Warner Bros. ha deciso di non rinnovare il suo accordo con RatPac-Dune Entertainment - l'iniziativa di Ratner con il magnate dei media australiano James Packer, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin e altri investitori. L'accordo tra Warner Bros. e RatPac-Dune è scaduto il mese scorso e, prima della conferma, la speculazione ha affermato che Warner non aveva più intenzione di firmare un nuovo contratto. Anche se non è stata data alcuna motivazione specifica, è lecito ritenere che la decisione dello studio cinematografico sia motivata dalle accuse di cattiva condotta sessuale a carico di Ratner. È importante sottolineare, tuttavia, che RatPac-Dune è separata dalla società di produzione di Ratner, RatPack Entertainment.

A Novembre, era emersa la notizia che Gal Gadot non era disposta a partecipare a Wonder Woman 2 se Ratner e la sua squadra fossero stati ancora legati al sequel. RatPac-Dune ha co-finanziato Wonder Woman lo scorso anno come parte del suo accordo con Warner Bros. L'accordo di finanziamento era tuttavia scaduto ancora prima che Wonder Woman 2 iniziasse la produzione. Nonostante il rapporto originale non sia stato confermato, c'erano già dei sussurri nel settore riguardo al comportamento scorretto di Ratner. Oggi, la notizia che Warner non abbia rinnovato l'accordo con RatPac-Dune potrebbe rappresentare la pietra tombale alla carriera di Ratner.