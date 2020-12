Warner Bros. e il Natale home-video: in arrivo Tenet, Joker e In Vacanza su Marte

Quest’anno Warner Bros. si prepara a portare il Natale direttamente a casa dei propri fan, e il ricchissimo catalogo che è appena arrivato alla nostra redazione farà sicuramente comodo ai nostri lettori appassionati di cinema ancora in cerca del regalo perfetto da mettere sotto l'albero.

Da segnalare come prima cosa l’arrivo in digitale di In Vacanza su Marte, il nuovo film di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi, che sarà disponibile per il noleggio e l’acquisto in digitale dal 13 dicembre.

Dal 15 dicembre invece ritorna Tenet di Christopher Nolan, il nuovo blockbuster scritto, diretto e prodotto dall'acclamato regista di Dunkirk e Il cavaliere oscuro, che sarà disponibile digitale questo mese e poi in edizione fisica dal 13 gennaio 2021. Inoltre, dall'8 dicembre sarà la volta de Le Streghe di Robert Zemeckis, tratto dall’amato racconto di Roald Dahl, che dopo il debutto premium sarà disponibile su tutte le principali piattaforme.

Occhi puntati anche su Joker di Todd Philips, che ritorna dal 9 dicembre con l’esclusivo cofanetto in edizione limitata “Joker Collector’s Edition”, mentre lo stesso giorno ritorna anche I Goonies, per la prima volta in 4K UHD.

Cosa regalerete per Natale? E cosa comprerete per le vostre collezioni personali? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti che trovate qui sotto.