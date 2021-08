Warner Bros, da Matrix 4 a The Batman: cosa aspettarsi dal panel del CinemaCon

Dopo aver fatto da palco al primo trailer di Spider-Man: No Way Home, l'appuntamento del CinemaCon prosegue questa notte con il panel dedicato ai nuovi titoli in uscita di Warner Bros., che neanche a dirlo ha tra le sue fila alcuni dei film più attesi sia di questi ultimi mesi del 2021 che del prossimo anno.

La presentazione inizierà nella notte tra il 24 e il 25 agosto alle 02:00 (ora italiana) e andrà avanti per circa un'ora e mezza. Di cosa tratterà il panel non è stato anticipato né dallo studio né dai principali siti di informazione cinematografia, ma a giudicare dal fatto che sarà vietato l'utilizzo di fotocamere o dispositivi audio/video (come specificato nella descrizione dell'evento) sembra proprio che Warner abbia in programma di mostrare del materiale inedito.

Tutti gli occhi sono ovviamente puntati su Matrix 4, nuovo e atteso capitolo della saga sci-fi la cui uscita è prevista tra pochi mesi, a dicembre 2021, ma di cui non si è ancora visto assolutamente nulla. Il CinemaCon potrebbe essere dunque un'ottima occasione per scoprire almeno il titolo ufficiale, che stando a un leak dovrebbe essere Matrix: Resurrections, oltre che un possibile primo teaser.

Per quanto riguarda il 2022, invece, il piatto forte potrebbe essere rappresentato dai film targati DC - The Batman (4 marzo 2022), Black Adam (29 luglio 2022), Flash (4 novembre 2022) e Aquaman: The Lost Kingdom (16 dicembre 2022) - e dal terzo Animali Fantastici, quest'ultimo previsto per il 15 luglio 2022. Tuttavia, a parte The Batman e Black Adam, si tratta di progetti ancora in piena fase di lavorazione.

Quali sono i film Warner che attendete maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti!