Warner Bros. lancerà sei film in formato ScreenX tra cui Shazam e il nuovo Godzilla

The Hollywood Reporter dà notizia di una collaborazione tra Warner Bros e la compagnia sudcoreana CJ 4DPLEX per la pubblicazione di sei pellicole in formato ScreenX nel corso del 2019. I film saranno quindi proiettati in un formato immersivo che permette una visione a 270°.

Al momento i film annunciati sono il cinecomic DC Shazam, il film horror La Llorona - Le lacrime del male e l'atteso Godzilla: King of the Monsters. Inoltre CJ 4DPLEX ha annunciato che nei prossimi mesi verranno rivelate altre tre pellicole: "Tutto ciò grazie al successo globale delle proiezioni in ScreenX di Rampage, The Meg, The Nun, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e Aquaman."

Screen X è una tecnologia di multi-proiezione sviluppata in Corea del Sud che si basa su una panoramica visiva di 270°, espandendo l'immagine nei muri laterali e creando così un forte senso di immersione nel pubblico.

"Warner Bros. Pictures continua a supportare con forza l'esperienza cinematografica dello ScreenX, e siamo entusiasti di poter continuare questa collaborazione con la pubblicazione di sei titoli della loro lineup." ha dichiarato JongRyul Kim, CEO di CJ 4DPLEX. "Continuiamo a diffondere questa tecnologia a un sempre più vasto numero di consumatori e fan che ci aiuteranno a smuovere il panorama cinematografico negli anni a venire."

La tecnologia ScreenX negli anni ha avuto una forte crescita: attualmente è disponibile in 195 cinema di 62 stati diversi. Inoltre Cineworld Group sta pianificando di aprire 100 nuove sale nei soli Stati Uniti.