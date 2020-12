Warner Bros, anche Judd Apatow critica aspramente la major: 'Senza rispetto per nessuno'

Continuano le polemiche legate alla distribuzione ibrida scelta da Warner Bros, che ricordiamo pubblicherà in contemporanea al cinema e su HBO Max, dunque in streaming, l'intero calendario cinematografico 2021, e dopo Christopher Nolan e Denis Villeneuve ora arriva il regista Judd Apatow a rincarare la dose di criticità.

Ricordando che il suo Il re di Staten Island è stato uno dei primi film a saltare la sala, l'autore ha sottolineato come la decisione di pubblicarlo in streaming e piattaforma digitali sia stata presa di comune accordo tra lui, i produttori e la Universal, sostanzialmente coinvolgendo ogni parte interessata e dopo diversi dialoghi.



La Warner non ha invece fatto così, tanto da costringe persino la storica partner Legendary a fargli causa. E Apatow dice al riguardo: "Questa decisione della Warner mi ha fatto sicuramente apprezzare Universal. È un po' scioccante che uno studio abbia preso una tale decisione per tutto il proprio listino senza sentire praticamente nessuno. È il tipo di mancanza di rispetto di cui si sente palare da sempre nel mondo dello spettacolo. Mancare di rispetto a ogni singola persona con cui si lavora è però davvero sorprendente".



Il modello ibrido porterà nei salotti degli americani per tutto il 2021 questa lista di attesissimi film: Dune di Denis Villenevue, Matrix 4, Wonder Woman 1984, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, il crossover Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Malignant, Reminiscence, The Many Saints of Newark, King Richard e Cry Macho.