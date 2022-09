Warner Bros e JJ Abrams, inutile l'accordo da 250 milioni? Fan infuriati: 'Ladro'

Fino a qualche anno fa, JJ Abrams era il nome sulla bocca di tutti per quanto riguardava i grandi blockbuster. Anche per questo, Warner aveva stipulato con la sua Bad Robot un accordo da 250 milioni di dollari per una serie di proposte. Ora che vengono cancellate e Warner è in perdita, i fan lo biasimano: "Prendi i soldi e scappa".

Le cose non vanno affatto bene per Warner Bros Discovery. Dopo il primo, drammatico giro di cancellazioni partito qualche settimana fa da Batgirl, se n’è iniziato a parlare e scrivere leggermente meno. Forse perché si è creduta rientrata una crisi che, in realtà, è ancora in corso. Nonostante il DC Extended Universe stia puntando tutto sul rilancio a partire da Black Adam, altre proprietà intellettuali rischiano di volare via, acquisite da altri studios: in particolare, sono è in scadenza l’accordo con Legendary, dietro il MonsterVerse di Godzilla e Kong.

Di fronte a uno scenario di questo tipo, ogni progetto che si veda messo in produzione – e quindi davvero meritevole – sarebbe una boccata d’aria fresca. E per converso, ogni dollaro perso rappresenta un problema. Figurarsi se i dollari in questione sono 250 milioni, parte di un accordo con la Bad Robot di J.J. Abrams che avrebbe dovuto coprire lo sviluppo di tutta una serie di proposte da mettere in produzione. Ma negli uiltimi tre anni, da quando l’accordo è stato stretto, di quelle proposte quasi nessuna è andata in porto.

Solo la Lovecraft Country con Jonathan Majors, che fra l’altro è stata cancellate dopo la sola prima stagione nonostante le ottime recensioni di pubblico e critica. Ora che anche i progetti per Madame X, la serie su Constantine e quella su Batman: Caped Crusader sono stati scartati (in cerca ora di altri studios), mentre un riavvio di Superman guidato da Abrams tarda ad arrivare, i fan si sono fatti sentire. E non ci sono andati leggeri. La parola d’ordine è il leitmotiv del film di Woody Allen: “Prendi i soldi e scappa”. Secondo molti fan, questo è il risultato dell’accordo con Abrams. Trovate molti dei loro tweet di seguito: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!