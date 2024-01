Warner Bros Italia ha stravinto il box office italiano nel 2023

Warner Bros. Discovery Italia può festeggiare un 2023 da record con risultati senza precedenti per lo studio grazie ai numerosi successi di pubblico arrivati dal nostro botteghino e che hanno permesso all’azienda di chiudere l’anno al primo posto degli studi di maggior successo in Italia.

Una performance che lo studio definisce memorabile, e che non era mai stata registrata nella storia, con un incasso di circa 100 milioni di euro (96.6 milioni per l'esattezza, esclusi i titoli Sony distribuiti da Warner, 103 milioni se inclusi), ma anche un risultato che porta Warner Bros, per l’ottava volta negli ultimi tredici anni, a concludere l’anno come distributore di maggior incasso nel nostro paese.

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, ha dichiarato: “Chiudere con un primato è sempre motivo di grande soddisfazione e siamo davvero lieti che il pubblico ci abbia restituito nel corso di tutto l’anno questo importante riscontro. Un risultato che ci riempie d’orgoglio ma che allo stesso tempo ci offre un rinnovato slancio per il 2024 che si preannuncia altrettanto importante con uscite globali attesissime come il secondo capitolo di Dune e di Joker. Accanto a queste release internazionali continueremo ad affiancare un impegno sempre maggiore nelle produzioni italiane, a testimonianza dell’interesse del gruppo ad aumentare a tutti i livelli, anche grazie ai grandi risultati del 2023, il numero di produzioni theatrical”.

Dal fenomeno Barbie con Margot Robbie, diventato il maggior successo globale nella storia di Warner Bros, passando per il musical Wonka e per i blockbuster come Shark 2: L’abisso e Creed III, il 2023 è stato un anno da ricordare per Warner Bros. Discovery, al contrario invece di quanto accaduto con Disney, che ha terminato una delle peggiori annate degli ultimi anni.