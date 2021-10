Warner Bros. Italia si prepara al DC FanDome: arrivano Suicide Squad e Superman: Red Son

Insieme agli annunci dedicati alle nuove versioni homevideo dei film DC di Zack Snyder e all'esordio di The Suicide Squad per il mercato home-video, Warner Bros. prepara la strada al DC FanDome con due ulteriori annunci.

Stiamo parlando di Suicide Squad: Un Inferno da Scontare e Superman: Red Son, due film d’animazione DC arriveranno, per la prima volta in assoluto in blu-ray, a partire dal 14 ottobre. Il primo, che vede ancora una volta protagonista la Task Force X, composta da veterani come Deadshot, Killer Frost, Captain Boomerang e Harley Quinn, qui affiancati dalle nuove reclute Copperhead e il maestro delle arti marziali, Bronze Tiger, segue la missione della ricerca di un oggetto mistico incredibilmente potente, che sarà vinto da chi riuscirà a sopravvivere al prevedibile caos di sparatorie e scontri tra teste calde. L'edizione home-video di Suicide Squad: Un inferno da scontare includerà i seguenti contenuti speciali:

Proseguendo, Superman: Red Son immagina una realtà alternativa con un Superman sovietico: quando l’ultimo figlio di Krypton atterra nella Russia della Guerra Fredda invece che nelle campagne del Kansas, si sviluppa la realtà alternativa di quest’avventura dei DC Elseworlds. Qui troviamo Superman alla testa dello sforzo comunista per promuovere l’ideologia dello Stato Sovietico. Nel frattempo, oltre l’Atlantico, il brillante scienziato americano Lex Luthor escogita un piano per attirare e distruggere la minaccia aliena sovietica. Quel che segue è una caccia spietata che lascerà tutta l’umanità col fiato sospeso.

