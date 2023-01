Warner Bros e l'ironia: tempismo perfetto per pubblicare un bundle Black Adam e Superman

Come forse vi sarete accorti a meno che non abbiate vissuto su Krypton nelle ultime settimane, il futuro del DCU è drasticamente cambiato con James Gunn alla guida della saga e la nuova uscita per un bundle di film Warner Bros per il mercato digitale sembra quanto mai tardiva.

Sul mercato USA, per i servizi Vudu e Microsoft Store, da qualche giorno è possibile ordinare la Black Adam / Man of Steel 2-Film Collection, disponibili nelle edizioni standard, HD e 4K UHD. Si tratta esattamente di ciò che potete intuire, ovvero una collection in bundle che riunisce i due cinecomix DC, Man of Steel di Zack Snyder del 2013 e il più recente Black Adam di Jaume Collet-Serra, pensata evidentemente per mettere in risalto il duo composto da Henry Cavill e Dwayne Johnson, interpreti dei due supereroi.

Certamente questa edizione è stata pianificata secoli fa per capitalizzare il tanto chiacchierato cameo, ma non si può dire che il tempismo sia dei migliori: ironicamente, infatti, Black Adam non farà parte del prossimo futuro della DC e lo stesso Henry Cavill non sarà più Clark Kent, dato che James Gunn ha annunciato un nuovo film su Superman attualmente in sviluppo e dedicato ad una versione più giovane del personaggio.

Ricordiamo che nelle prossime settimane James Gunn dovrebbe svelare i primi dettagli sui prossimi progetti della DC, quindi rimanete con noi per tutte le novità in arrivo.