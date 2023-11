Warner Bros. intima a Diddy di non vestirsi più da Joker, lui si trasforma in Batman

Warner Bros. spaventata da... Diddy. Per quale motivo? Il rapper l'anno scorso decise di travestirsi ad Halloween da Joker nella versione cinematografica interpretata da Heath Ledger. La scelta avrebbe scatenato una reazione non proprio amichevole da parte della major, come ha raccontato lo stesso Diddy a Jimmy Kimmel.

L'accuratezza del proprio costume del 2022 lo portò addirittura ad avere un alterco con l'attore Michael J. Ferguson, che non lo riconobbe. Secondo la versione di Diddy, Warner Bros. gli inviò una lettera per intimargli di non travestirsi più da Joker per questioni di diritti. Il mondo DC è uno dei più gettonati nel periodo di Halloween; due settimane fa Lady Gaga si presentò sul palco vestita da Harley Quinn.



"L'anno scorso ero il Joker e ricevetti una lettera dallo studio in cui si diceva che non potevo più essere il Joker perché violava il loro marchio e che l'aveva fatto troppo bene, lo giuro. Ho questa lettera della Warner Brothers..." ha esordito il rapper, prima di partire con la nuova provocazione.



"Domani, avvocati della Warner Brothers, potete vedermi? Mettimi la telecamera proprio qui. Capo dell'ufficio legale, domani guardi cosa faccio" ha dichiarato Diddy rivolgendosi alla camera e confessando di volersi trasformare in Batman, sfidando ulteriormente la major con un nuovo outfit targato DC.



"L'anno scorso ho ricevuto un sacco di email dallo studio che mi dicevano di non essere più il Joker, che stavo violando il marchio. Avete vinto. Non sarò il Joker quest'anno" ha ironizzato Diddy, pronto a trasformarsi in Batman. Nel video pubblicato su X, si vede Diddy/Batman affrontare un produttore e avere un alterco che porterà alla conclusione dello sciopero. Un altro dettaglio che probabilmente non piacerà a Warner Bros.



Lo scorso anno Diddy annunciò la pace tra Will Smith e Chris Rock dopo quanto avvenuto sul palco degli Oscar, nonostante le vicende successive non abbiano del tutto confermato le parole del rapper.