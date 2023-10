Warner Bros impedisce a James Gunn di avere il pieno controllo sulla DC? Gli ultimi report

L'inferno DC prima del reboot spinge a chiedersi che fine abbia fatto James Gunn, ma quest'ultimo, stando agli ultimi report, è impossibilitato nell'assumere il pieno controllo sulla DC proprio a causa di Warner Bros. Cosa sta succedendo?

Secondo quanto riferito da Variety, il potere di Gunn sul franchise appare ignoto, ma sembrerebbe che la collaborazione si esplichi soprattutto in ambito televisivo; altre fonti, invece, parlano di una partnership pressoché "perfetta" tra i co-CEO dei DC Studios e i dirigenti Max Sarah Aubrey e Casey Bloys.

Eppure, tutto ciò contraddice le dichiarazioni precedenti di Gunn stesso, secondo il quale "la DC è separata dalla Warner Bros". In precedenza si parlava di un rapporto "senza alcun tipo di problema" e caratterizzato dall'obiettivo di presentare un "piano che va dagli otto ai dieci anni", ma, nell'eventualità in cui il celebre studio deciderà di mettere i bastoni tra le ruote ai vertici di DC Studios, la situazione diventerà tutt'altro che equilibrata.

Al momento James Gunn ha diretto svariati film di supereroi – basti pensare a Super, la trilogia dei Guardiani della Galassia e The Suicide Squad –, a cui si aggiunge il lavoro da sceneggiatore in prodotti quali Peacemaker e Superman: Legacy.

I fan dell'universo narrativo aspettano con trepidazione il debutto di The Penguin, lo spin-off di The Batman che vedrà Colin Farrell nei panni di Oswald "Oz" Cobblepot. All'annuncio del progetto, Gunn ha specificato che qualsiasi progetto al di fuori del DCU sarebbe stato etichettato come DC Elseworlds, che comprende anche The Batman stesso, Contantine e Superman & Lois. La continuità tra le parti diventa sempre più ambigua, e confidiamo che il rapporto tra Gunn e Warner Bros contribuirà a rendere il tutto sempre più chiaro.