Warner Bros e gli home-video di dicembre 2022: Snyder Cut, Dont'worry darling e...

Superate le uscite di novembre 2022, Warner Bros. Home Entertainment ha svelato le novità per il mese di dicembre 2022, il più importante quando si parla di regali a tema home-video visto le festività natalizie incombenti.

Ad aprire le danze ci penserà Don't Worry Darling, chiacchieratissimo thriller diretto e interpretato da Olivia Wilde presentato in anteprima mondiale, Fuori Concorso, alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: il film, che include nel cast Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan e Chris Pine, arriverà il 6 dicembre in DVD e Blu-ray, con la seconda edizione che includerà diversi imperdibili contenuti speciali come l’esclusiva featurette "The Making of Don’t Worry Darling", con numerose immagini del dietro le quinte del film, e "Alice’s Nightmare", un’inedita scena eliminata con protagonista Florence Pugh.

Nel mese di dicembre in arrivo anche diverse imperdibili Special Edition: tante idee ed occasioni per rendere ancora più speciale questo Natale! La squadra dei supereroi DC si aggiunge alla collana Comic Edition con Zack Snyder s Justice League Comic Edition, disponibile a partire dal 2 dicembre in un nuovissimo packaging: all’interno il film in versione 4K Ultra HDTM + Blu-ray sarà accompagnato dall’esclusivo Comic Book e un poster da collezione. Dal 6 dicembre sarà disponibile invece Beetlejuice – Spiritello Porcello nell’inedita versione 4K Ultra HD + Blu-ray, film diretto dall’amatissimo regista Tim Burton e con protagonista Michael Keaton nel ruolo dell’irriverente Beetlejuice, premiato nel 1989 con l’Oscar al miglior trucco. Da non perdere gli esclusivi contenuti speciali presenti nel Blu-Ray: numerosi brani tratti dalla colonna sonora di Danny Elfman con l’indimenticabile interpretazione di Harry Belafonte, tre divertenti episodi tratti dalla serie TV d’animazione di Beetlejuice: A-Ha!; Skeletons in the Closet e Spooky Boo-tique e il trailer cinematografico.

Infine, sempre dal 6 dicembre, torna in versione steelbook L’Impero del Sole, il kolossal diretto da Steven Spielberg sulla Seconda guerra mondiale. Nel cast, accanto ad un giovanissimo Christian Bale nel ruolo del protagonista, anche John Malokovich e Miranda Richardson.

Quale tra questi titoli comparirà sicuramente sotto il vostro albero di Natale? Ditecelo nella sezione dei commenti!