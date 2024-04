Warner Bros, ecco quanto guadagna il CEO David Zaslav: stipendio ricchissimo!

L'enorme profitto registrato da Warner Bros nel 2023 grazie allo streaming si è accompagnato anche ad un aumento degli stipendi dei principali dirigenti della major, come rivelato da Variety.

Il rapporto consegnato venerdì scorso agli azionisti rivela che nel 2023 David Zaslav, Presidente e CEO di Warner Bros Discovery, poteva contare su un pacchetto retributivo del valore di 49,7 milioni di dollari, con un aumento di circa il 26,5% rispetto all'anno precedente. Nello specifico, Zaslav ha potuto contare su uno stipendio di base di 3 milioni di dollari, premi in azioni del valore di 23,1 milioni di dollari, un bonus in contanti di 22 milioni di dollari e altri compensi pari ad 1,6 milioni di dollari (inclusi 705.182 dollari per i servizi di sicurezza personale e 767.908 dollari per l'uso del jet privato dell'azienda).

Ma Zaslav non è stato l'unico: altri dirigenti senior di WBD hanno visto ingenti aumenti salariali nel corso del 2023. I bonus in denaro e i vari premi in azioni riservati a Zaslav e ad altre figure di spicco dell'azienda sarebbero legati agli obiettivi in termini di flusso di cassa libero, anch'esso esponenzialmente in crescita rispetto all'anno 2022. Fatto che ha aiutato, in parte, a ripagare l'enorme debito che affliggeva Warner Bros dal 2022. Detto questo, il 2023 non è stato tutto rose e fiori, e non soltanto per Warner Bros Discovery, ma per l'industria dell'intrattenimento nel suo complesso. "Un anno impegnativo", come si legge nella nota trasmessa agli azionisti, segnato da una serie di grosse difficoltà, tra cui ingenti spese pubblicitarie, calo della visione televisiva lineare, aumento della concorrenza, conseguenze a lungo termine del periodo pandemico e scioperi di WGA e SAG-AFTRA. "Nonostante queste sfide", si legge ancora nel rapporto, "si ritiene che il CEO e altri funzionari abbiano fornito una leadership eccezionale e abbiano rispettato diverse priorità finanziarie, operative e strategiche".

I Sospiri del Mio Cuore - Steelbook (Blu-Ray DVD) è uno dei più venduti oggi su