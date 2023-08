Warner Bros Giappone furioso per Barbienheimer: 'Deplorevole, chiediamo provvedimenti'

Proprio nel giorno in cui si apre il mese di Oppenheimer in Italia, dal Giappone il fenomeno social del cosiddetto Barbienheimer viene duramente attaccato nientemeno che da Warner Bros Japan, che si è rivolto alla sede centrale per provvedimenti immediati.

In sostanza, Warner Bros. Japan ha rilasciato una dichiarazione sull'account Twitter ufficiale di Barbie (in Giappone) per criticare la filiale americana dello studio, 'colpevole' - secondo la filiale giapponese - di aver alimentato la mania di Barbienheimer sui social media: "Riteniamo estremamente deplorevole che l'account ufficiale del quartier generale americano del film 'Barbie' abbia reagito ai post sui social media dei fan di 'Barbenheimer'", si legge nella dichiarazione pubblica disponibile in calce all'articolo. “Prendiamo questa situazione molto seriamente. Chiediamo al quartier generale degli Stati Uniti di prendere le misure appropriate. Ci scusiamo con chi si è offeso per questa serie di reazioni sconsiderate. Warner Bros Giappone.”

In queste settimane, l'account Twitter statunitense Barbie ha interagito numerose volte con i post dei fan su "Barbenheimer", un termine social per indicare la doppia uscita estiva dei film Oppenheimer della Universal e Barbie della Warner Bros., usciti entrambi il 21 luglio scorso negli Stati Uniti: grazie a questa doppia manovra commerciale, entrambi i titoli hanno registrato incassi da record siglando il quarto miglior fine settimana della storia, con molti spettatori che hanno optato per una doppia visione nello stesso giorno.

Al momento della stesura di questo articolo, Warner Bros (USA) non ha offerto commenti in risposta alla richiesta di Warner Bros Japan.