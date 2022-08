Warner Bros, quale sarà il futuro dei film DC e di J.J. Abrams?

E' stata una settimana turbolenta quella appena passata per Warner Bros, che come ben sapete si è conclusa con la cancellazione improvvisa di Batgirl e di Scooby! 2.

Per quanto riguarda gli eroi della DC, il futuro dell'attuale capo della DC Films Walter Hamada sembra essere appeso a un filo, con il CEO di WB David Zaslav che ha infatti arruolato l'ex capo della Disney Alan Horn, con l'intenzione di cambiare completamente i piani dello studio. E' in atto una vera e propria rivoluzione e Zaslav sembrerebbe essere più che mai deciso a portare avanti le sue idee. HBO Max e Discovery+ si uniranno sotto un'unica piattaforma entro la fine del 2023 e la scelta di questa fusione rientra anch'essa nel piano di riduzione dei costi che la major sta mettendo in atto.

I problemi dell'azienda hanno inoltre portato HBO a eliminare l'ambizioso dramma di fantascienza di J.J. Abrams Demimonde, la sua prima creazione originale da solista dopo Alias, a causa dell'alto budget richiesto dalla società di produzione di Abrams, Bad Robot.

I capi della WBD credono che il mega accordo multimilionario firmato da Abrams nel 2019 sia stato mal gestito e c'è frustrazione per il fatto che il co-creatore di Lost non abbia consegnato nulla di significativo né dal lato televisivo né dal lato cinematografico, con Demimonde che potrebbe essere stato il punto di svolta. Lato film, Abrams sta uscendo ora da un importante accordo con la Paramount, con la quale ha lanciato Cloverfield, Mission: Impossible e Star Trek, ma il produttore sarebbe ancora coinvolto in questi franchise, in particolare con un altro film di Cloverfield e un sequel di Star Trek in lavorazione.

Abrams ha un certo numero di lungometraggi in lavorazione alla WBD: un film di Superman, il western soprannaturale The Pinkerton, un progetto basato sul libro del Dr. Seuss Oh, the Places You'll Go !, un film DC basato su Zatanna e un film live-action Hot Wheels. Lato show, oltre alla decisione su Demimonde, HBO Max ha deciso di non procedere con lo spinoff di Shining Overlook. Il futuro di Bad Robot sullo streamer è quindi ora tutto da vedere.