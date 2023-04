Warner Bros., la fusione con Discovery sotto la lente d'ingrandimento del Congresso

In base a quanto riportano i media internazionali, quattro parlamentari democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno sollecitato il Dipartimento di Giustizia ad indagare sulla condotta di Warner Bros. Discovery dopo la fusione delle due società. I parlamentari hanno chiesto che venga fatta luce sull'operato.

La senatrice Elizabeth Warren, il deputato Joaquin Castro, il deputato David Cicilline e il deputato Pramila Jayapal hanno firmato la lettera, sottolineando le mosse messe in atto dopo il completamento della fusione di Warner Bros. Discovery, e facendo riferimento al danneggiamento di lavoratori e creativi nel settore dei media e dell'intrattenimento.



In uno dei passaggi si cita anche la cancellazione di Batgirl e la rimozione di 68 contenuti da HBO Max, non più disponibili per lo streaming, il noleggio o l'acquisto su altre piattaforme, non permettendo più l'accesso ai consumatori paganti di contenuti che si aspettavano di poter fruire. Nella lettera i deputati sostengono che le decisioni prese da WB avrebbero danneggiato lavoratori e consumatori.



"Il danno ai creatori di contenuti i cui progetti vengono cancellati in fase di sviluppo e post-produzione non può essere sopravvalutato... Tali cancellazioni macchiano questi progetti, rendendoli meno attraenti e commerciabili per altri acquirenti: i consumatori probabilmente non saranno mai in grado di guardare gli show acquistati e poi cancellati da Warner Bros. Discovery. La condotta di WBD equivale ad una pratica de facto di catch and kill, limitando notevolmente la scelta del consumatore. Proteggere la concorrenza per lavoratori e consumatori è l'essenza della legge antitrust. Come ha recentemente notato l'assistente procuratore generale Kanter, le leggi antitrust si applicano alle transazioni che danneggiano i creatori di contenuti e i lavoratori" si legge nella missiva.



"Siamo preoccupati" proseguono i parlamentari nella lettera "per il fatto che la fusione WarnerMedia/Discovery si sia rivelata una transazione di questo tipo, che ha consentito alla WBD di adottare misure aggressive, danneggiando i lavoratori e i creativi nel settore dei media e dell'intrattenimento, eliminando al tempo stesso le forze disciplinari della concorrenza, che forniscono ai lavoratori la libertà di cambiare lavoro o negoziare per una migliore retribuzione e migliori condizioni".



Ad ottobre erano stati annunciati tagli a Warner Bros. Discovery fino al 2024.