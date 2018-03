Warner Bros. fissa le date di uscita di varie pellicole

Laha annunciato una serie di date di uscita per alcuni dei progetti che ha in cantiere da diverso tempo. Il primo è l'adattamento cinematografico di The Six Billion Dollar Man , ispirato alla classica serie televisiva.

Come nel serial originale, Steve Austin, che a causa di un incidente perderà entrambe le gambe, il suo braccio destro e il suo occhio sinistro. I dottori, però, lo salveranno, sostituendoli con rimpiazzi bionici. Con le sue nuove abilità, diventerà un potente agente dell'OSI. Il protagonista della pellicola sarà Mark Wahlberg. Arriverà nei cinema il 31 maggio 2019.

The Sun is also a star, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo firmato da Nicola Yoon, finalista nel 2016 del prestigioso National Book Awards, arriverà nei cinema il 17 maggio 2019 e si scontrerà al box-office con John Wick: Chapter 3.

Per il 19 aprile 2019 e per il 3 luglio 2019 sono fissate le date per due horror senza titolo distribuiti da New Line Cinema. Il film evento della Warner senza titolo, precedentemente annunciato per il 27 settembre 2019, è stato rimosso dal listino.

Infine, l'adattamento cinematografico del fumetto The Kitchen, con nel cast Tiffany Haddish e Melissa McCarthy, arriverà il 20 settembre 2019 e si scontrerà al botteghino con Angry Birds 2.