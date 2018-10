Warner Bros. fissa la data di uscita di nuovi film horror per settembre 2020, '21 e '22

Warner Bros. Pictures ha rivelato la data di uscita di tre nuove pellicole, tutte appartenenti al genere horror. Seguendo il grande successo di film con IT e The Nun, la casa cinematografica ha deciso di puntare forte sul mese di settembre.

In particolare è prevista la release di un film senza titolo appartenente al The Conjuring Universe per l'11 settembre 2020, seguito da un nuovo horror della New Line il 10 settembre 2021, e infine un ulteriore horror della New Line il 9 settembre 2022.

IT, uscito nel settembre dello scorso anno, ha raccolto ben $123,1 milioni nel weekend d'apertura, firmando il miglior esordio di sempre per un'uscita autunnale, per una release di settembre e per un film horror. Il film si è fermato a soli $9 milioni dietro a Deadpool, diventando il secondo miglior debutto per un film vietato ai minori. IT ha incassato globalmente oltre $700 milioni, imponendosi come primo film horror della storia al box office.

Recentemente uscito nelle sale, The Nun ha firmato invece il miglior esordio del franchise di The Conjuring, aprendo con $53.3 milioni nel solo mercato domestico e aggiungendo $77.5 milioni dal box office internazionale. Lo spin-off al momento ha raggiunto un'incasso totale di $335 milioni, a fronte di un budget di soli $22 milioni.

Il secondo capitolo di IT si trova attualmente in produzione. La sceneggiature del film è scritta da Gary Dauberman mentre Andy Muschietti tornerà alla regia. Il sequel arriverà nelle sale a settembre 2019.