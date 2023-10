Warner Bros ha detto no ad un film DC vs Mortal Kombat: la storia del crossover mai fatto

Secondo le ultime voci Warnes Bros potrebbe essere venduta a Universal, nel frattempo Jeremy Adams ha parlato di quel film crossover mai realizzato tra l’universo DC e quello di Mortal Kombat.

Adams, produttore e sceneggiatore di numerosi prodotti animati per Warner Bros oltre che scrittore della serie tv Supernatural, ha dichiarato che la casa di produzione ha rifiutato il pitch per un eventuale pellicola animata DC vs Mortal Kombat: “Ridurrei le aspettative. Non so se abbiano intenzione di fare di più. So che l'abbiamo proposto qualche tempo fa, ma è stato rifiutato. In fin dei conti, non so se ne faranno altri. Spero che lo facciano e che mi chiamino per partecipare. Sarebbe fantastico perché mi piace molto. Ma non lo so. Non lo so. Penso che sarebbe davvero bello. Credetemi, mi piacerebbe vedere un Mortal Kombat vs DC. Sarebbe super, super fico”

Al momento i due universi rimangono separati. Quello DC è in fase di rivoluzione dopo che è stato assegnato a James Gunn il compito di ripartire da zero e creare un nuovo universo supereroistico qualitativamente superiore, mentre dall’altro lato era in fase di produzione Mortal Kombat 2 con Karl Urban nei panni di Johnny Cage. La realizzazione della pellicola è stata messa in pausa in seguito agli scioperi SAG-AFTRA e WGA che hanno imposto lo stop a numerose produzioni in tutto il mondo cinematografico.

Nonostante i problemi, Warner Bros. ha festeggiato di recente i 100 anni dalla sua nascita, regalando biglietti per i film realizzati dalla casa di produzione.