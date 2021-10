Warner Bros., i film del 2022 andranno su HBO Max? Ecco la decisione ufficiale

Dopo l'annuncio che scioccò il mondo dello spettacolo a fine 2020, nel quale ufficializzava l'uscita dei suoi film del 2021 in contemporanea anche in streaming, Warner Bros. ha cambiato strategia per il 2022, confermando di aver intrapreso la strada della doppia distribuzione in relazione alle problematiche legate alla pandemia.

A partire dal 2022 Warner Bros. abbandonerà in gran parte la scelta di distribuire contemporaneamente sia nelle sale che su HBO Max. Ci saranno ancora film prodotti esclusivamente per lo streaming ma ci saranno lungometraggi previsti soltanto per l'uscita in sala, senza alcuna opzione streaming per i primi 45 giorni.



"E, non è una gran sorpresa, quelli che stiamo per portare al cinema sono quelli che pensiamo funzioneranno. Non si tratta solo delle dimensioni del budget ma anche del genere e dei modelli comportamentali delle persone. Mi piacerebbe mettere drammi e commedie sul grande più grande schermo possibile; è proprio ora che stanno aprendo. Onestamente, non lo facevano nemmeno prima del COVID" ha dichiarato Ann Sarnoff, presidente e Chief Executive Office di Warner Bros.



I risultati del 2021 sono stati contrastanti, con molti film che non hanno raggiunto gli obiettivi sperati, soprattutto in relazione ad alcuni titoli usciti direttamente in sala. D'altro canto, tuttavia, questa strategia ha aiutato moltissimo HBO Max - scoprite il trailer di HBO Max con la programmazione per il 2021 - e la crescita della piattaforma. Ecco perché in futuro Warner Bros. probabilmente si dedicherà sia alle uscite in sala sia a quelle streaming, evitando i crossover.



Warner Bros. ha svelato il nuovo logo ad inizio anno, rinnovando lo stile.