Warner Bros., che figuraccia: gli auguri a Idris Elba sui social lo chiamano 'Deadshot'

L'attore britannico Idris Elba ha compiuto 49 anni in queste ore, e l'account ufficiale di Warner Bros UK ha voluto omaggiarlo con un sentito post di buon compleanno sui propri canali social.

Purtroppo però gli auguri sono arrivati insieme ad una gaffe clamorosa che ha divertito il web e che è diventata subito virale: come potete vedere nel frame in calce all'articolo, infatti, Warner Bros. UK si è riferita a Idris Elba come Deadshot, confondendo il personaggio con quello interpretato da Will Smith nel primo Suicide Squad diretto da David Ayer e uscito nel 2016. Nel nuovo The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn, infatti, Idris Elba ha interpretato Bloodsport, un anti-eroe DC di certo molto simile a Deadshot ma non abbastanza da giustificare un errore simile: l'account Warner Bros. ha corretto la gaffe - come potete vedere nel post in calce all'articolo adesso è riportato il supereroe corretto - ma su internet come sappiamo è impossibile nascondersi, e infatti l'errore ha già ispirato tantissimi meme divertenti.

Come forse saprete, si è teorizzato a lungo che Idris Elba fosse stato originariamente assunto per sostituire Will Smith proprio nei panni di Deadshot prima che lo studio decidesse di affidargli un nuovo personaggio, tuttavia lo stesso Elba ha negato che le cose siano andate in questo modo. Purtroppo però, a quanto pare, il povero Robert Du Bois non riesce ancora ad uscire dall'ombra di Floyd Lawton.

