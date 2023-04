Warner Bros. festeggia il 100° anniversario con merchandising, contenuti ed eventi

Nonostante le nuove perdite registrare per Warner Bros. Discovery, la celebre casa di produzione e distribuzione cinematografica Warner Bros. si accinge a festeggiare il 100° anniversario il prossimo 4 aprile 2023, e lo farà attraverso merchandising, nuovi prodotti ed esperienze inedite per i fan.

A testimoniare l'evento è un meraviglioso video-omaggio pubblicato su YouTube dal canale ufficiale, perfetto per rivivere le pellicole più iconiche. Gli articoli, invece, ripercorreranno l'evoluzione del logo WB e dei relativi personaggi – Looney Tunes in particolare, – senza contare il gran numero di capi di abbigliamento (legati alla collezione Golden Era), tazze e Funko Pop. In particolare, ricordiamo le scarpe color rubino di Dorothy (Judy Garland) ne Il mago di oz, un poster di Casablanca e l'iconica scultura in mattoni gialli.

Così ha dichiarato Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences: "Siamo entusiasti di far parte al patrimonio storico della Warner Bros., così come di portare questo prodotti e queste esperienze commemorative ai nostri fan da tutto il mondo. Considerando i nostri amati franchise e una narrazione di oltre un secolo, possiamo cogliere un'incredibile opportunità di onorare il passato, costruire il futuro della Warner Bros. e dare vita a questi personaggi e storie in modalità non soltanto inedite, ma anche coinvolgenti. Le nostre offerte per l'anniversario continueranno a protrarsi per tutto l'anno, così che i nostri fan possano avere un ruolo attivo nella storia della Warner Bros. e, al contempo, celebrare il fandom di tutto il mondo".

Per approfondire la storia della casa di produzione, ecco i migliori villain di tutti i tempi in un nuovo ideo ufficiale Warner Bros.