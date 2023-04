Warner Bros festeggia 100 anni: tornano in sala i cult di ieri, da Goonies a Interstellar

I festeggiamenti dei 100 anni di Warner Bros includeranno tantissimi eventi ed iniziative, e in questi minuti Warner Bros Italia ha reso noti alcuni degli appuntamenti che accompagneranno i fan nei prossimi mesi.

Nel 2023, infatti, tornerà in sala una selezione tra i titoli più iconici e amati di Warner Bros. Pictures: un’occasione per dar modo a tutte le generazioni di appassionati di vivere questi incredibili capolavori attraverso la magia del grande schermo. Dopo il ritorno in sala a febbraio di 2001: Odissea nello spazio, altri successi torneranno in sala nei prossimi mesi, tra questi:

Il Mago di Oz – Dal 3 aprile al 5 aprile

Superman (1978) – Dal 24 aprile al 26 aprile

Le ali della libertà – Dal 8 maggio al 10 maggio

Casablanca – Dal 26 giugno al 28 giugno

Interstellar – Dal 31 luglio al 2 agosto

Dunkirk – Dal 7 agosto al 9 agosto

I 3 dell’Operazione Drago – Dal 14 agosto al 16 agosto

L’Esorcista – Dal 18 settembre al 20 settembre

Beetlejuice – Spiritello porcello – Dal 23 ottobre al 25 ottobre

Gremlins – Dal 13 novembre al 15 novembre

I Goonies – Dal 4 dicembre al 6 dicembre 2023

Le celebrazioni continueranno poi anche sugli store digitali Apple TV App, Prime Video, e Rakuten TV grazie a delle room dedicate ai grandi film Warner Bros. che saranno disponibili in offerta per un periodo limitato di tempo. Per l’Home Video il centenario sarà il filo dorato che arricchirà tutti i prodotti in uscita nel 2023 attraverso packaging e sticker celebrativi, e nel corso dell’anno lo studio celebrerà importanti anniversari con le uscite delle edizioni 4K di Superman, L’Esorcista, Gremlins e I Tre dell’Operazione Drago, tutti per la prima volta in 4K UHD. Infine, questo importante traguardo sarà suggellato anche da un prezioso cofanetto composto da 3 volumi in 4K UHD + Blu-ray, che racchiuderanno i maggiori successi dello studio divisi per epoche, riunendo le più grandi pellicole che hanno trasformato il cinema e ispirato il pubblico di tutto il mondo.

