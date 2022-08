Warner Bros, fine di un'era? Scade il contratto con Legendary, Sony pronta all'acquisto

Mentre sono in corso le riprese di Godzilla vs Kong 2, da Hollywood arrivano indiscrezioni clamorose in merito ad un incredibile e inatteso divorzio tra Warner Bros Discovery e Legendary Pictures, la famosa casa di produzione dietro al MonsterVerse e a tanti altri successi della major.

Come riportato da Deadline in questi minuti, la Legendary sta cercando di lasciare la Warner Bros. dopo la scadenza del contratto che legava la casa di produzione allo studio cinematografico, cosa scadenza avvenuta di recente. Secondo quanto riferito, la Warner Bros. avrebbe proposto un nuovo accordo alla Legendary nella speranza di poter proseguire il matrimonio, ma Sony e Paramount si sarebbero 'fatte sotto' nella speranza di conquistare la mano dell'ambita sposa. Al momento, sempre secondo Deadline, in vantaggio sarebbe la Sony, anche se né la Warner Bros. né la Legendary hanno commentato pubblicamente la questione.

Se Legendary dovesse abbandonare la Warner Bros., lo studio che acquisirà la casa di produzione sarà anche il titolare dei diritti di distribuzione dell'attesissimo sequel Dune: Part 2, attualmente in fase di riprese a Budapest, e anche del franchise cinematografico del Monsterverse, con Godzilla vs Kong 2 in arrivo a marzo 2024.

Prima di entrare a far parte della scuderia Warner Bros., la Legendary ha lavorato sotto l'egida della Universal Pictures. E proprio alla Universal è legata una delle più grandi 'sconfitte' della storia recente della Warner, che l'anno scorso ha visto il suo regista di punta Christopher Nolan abbandonare lo studio fondato dai fratelli Warner per quello di Universal City. Oppenheimer, il prossimo film del regista di Tenet in uscita nel 2023, sarà la prima opera di Nolan ad essere distribuita dalla Universal.

Succederà qualcosa di simile con Godzilla vs Kong 2 e il sequel di Dune? Staremo a vedere.