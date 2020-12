Warner Bros. da Dune a Matrix 4, tutti i film in uscita nel 2021!

Qualche giorno fa la Warner Bros. ha scosso le fondamenta della storia del cinema con un annuncio clamoroso riguardante il servizio di streaming on demand HBO Max, che sarà la casa di tutti i film della major in uscita nel 2021.

Tra questi gli attesissimi Dune, Matrix 4 e The Suicide Squad di James Gunn, opere che negli Stati Uniti arriveranno direttamente in streaming on demand il giorno stesso della loro uscita nelle sale, evidentemente ritenute ancora poco sicure dalla Warner Bros.

Non è ancora chiaro come si comporteranno gli altri mercati, soprattutto quello italiano che ci riguarda direttamente, dunque per il momento vogliamo concentrarci sull'aspetto del parco titoli. Qui sotto vi presentiamo tutti i film Warner Bros. in uscita nel 2021:

The Little Thing - un thriller da 'caccia al serial killer' con Denzel Washington e Rami Malek

con Denzel Washington e Rami Malek Judas and the black messiah - la storia vera di Fred Hapton, leader delle Pantere Nere , e del tentativo della FBI di affossarlo

, e del tentativo della FBI di affossarlo Tom & Jerry - film ibrido live-action e CGI ispirato al celebre cartone animato

ispirato al celebre cartone animato Godzilla vs Kong - nuovo capitolo del MonsterVerse il cui titolo dice già tutto

il cui titolo dice già tutto Mortal Kombat - reboot del franchise cinematografico ispirato al celebre videogame

Those who wish me dead - il secondo lungometraggio da regista di Taylor Sheridan, con protagonisti Angelina Jolie, Nicholas Hoult e Jon Bernthal

The Conjuring: The Devil let me do it - terzo capitolo ufficiale della saga di The Conjuring, con il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga

In the heights - adattamento del musical teatrale di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes focalizzato sulla comunità latino-americana

Space Jam: New Legacy - sequel di Space Jam con LeBron James come successore di Michael Jordan al fianco di Bugs Bunny e tutti gli altri Looney Tunes

come successore di Michael Jordan al fianco di The Suicide Squad - nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da James Gunn

Reminiscence - uno sci-fi originale con protagonista Hugh Jackman diretto da Lisa Joy, co-creatrice di Westworld

diretto da Lisa Joy, co-creatrice di Westworld Malignant - nuovo horror originale diretto da James Wan

Dune - l'attesissimo nuovo sci-fi di Denis Villeneuve, remake del Dune di David Lynch

The many saints of Newark - lungometraggio prequel della leggendaria serie tv I Soprano

King Richard - biopic sulle celebri tenniste Serena e Venus Williams raccontato dal punto di vista del padre Richard, interpretato da Will Smith

raccontato dal punto di vista del padre Richard, Cry Macho - nuovo lungometraggio del leggendario Clint Eastwood

Matrix 4 - terzo sequel ufficiale di Matrix con Keanu Reeves

Qual è il film che attendete di più?