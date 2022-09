Warner Bros. Discovery uccide ancora: cancellato ufficialmente il DC Fandome!

Il futuro della DC inizia a delinearsi piano piano, ma Warner Bros. Discovery non placa le cancellazioni e in queste ore miete un'altra vittima: il DC FanDome, l'apprezzato evento che ha tenuto aggiornati i fan DC negli anni della pandemia, non avrà una nuova edizione.

Non tutto i mali (o le cancellazioni) vengono per nuocere, però, in quanto con una dichiarazione ufficiale Warner Bros Discovery ha promesso il ritorno di eventi e convegni in presenza, grazie ai quali convention in streaming come il DC FanDome non saranno più necessari. Questo il motivo della cancellazione del DC FanDome 2022, che i fan stavano aspettando per l'autunno: "Con il ritorno degli eventi in presenza, Warner Bros. Discovery non vede l'ora di poter interagire con i fan dal vivo con numerosi eventi in tutto il mondo: per questo il programma del DC FanDome 2022 è stato annullato".

Al momento non è chiaro quali saranno gli eventi che Warner Bros Discovery organizzerà per tenere i fan aggiornati sul futuro della DC Films, che si prospetta a dir poco movimentato: dopo la sorprendente cancellazione di Batgirl, l'annullamento di diverse serie tv per HBO Max e i rinvii di Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods gli appassionati sono affamati di nuove informazioni sui prossimi progetti del franchise, specialmente ora che la nuova dirigenza Warner Bros Discovery ha promesso di rimodellare la saga della DC secondo il modello Marvel e costruire un nuovo universo condiviso più coeso e coerente.

Per altre notizie vi ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti vogliono anche Emma Watts tra i canditati al ruolo di Kevin Feige DC.