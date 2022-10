Warner Bros Discovery: tagli fino al 2024 ma il risparmio è di miliardi, ecco quanti

Zack, zack, zack. I contabili di Warner Bros Discovery hanno tagliato via una buona fetta di contenuti originali in vista di un ridimensionamento e recupero economico. Secondo un report di IndieWire, gli stessi hanno descritto queste azioni fiscali come "menomazione e cancellazione di soggetti in fase di sviluppo". Ma ora si scopre quanto ha risparmiato WBD con questi tagli.

La Warner Bros Discovery è riuscita a estinguere cifre esorbitanti: parliamo di numeri che oscillano tra i $2 e $2.5 miliardi di dollari, solamente contando l'ultimo quadrimestre del 2022. Per fare ciò, la compagnia ha dovuto 'solamente' vagliare i suoi contenuti: ad Agosto, la DC era decisa sulla cancellazione di Batgirl. Secondo altre voci interne, l'atto sarebbe così giustificato:

"La decisione non era dovuta alla qualità del film o all'impegno messoci dai registi, ma dal desiderio da parte della DC di avere le caratteristiche di un blockbuster". Tuttavia, Il CEO di Discovery David Zaslav sosterrebbe che la vera ragione era di "proteggere il marchio della DC".

Con Peter Safran e James Gunn come leader dei nuovi DC Studios, il film con Leslie Grace (Batgirl) potrebbe essere effettivamente salvato. Per chi non lo sapesse, si era portata avanti a lungo la ricerca del sostituto di Walter Hamada, e questo aveva portato grande confusione nella compagnia.

Recentemente, la WBD ha anche apportato modifiche alla vastissima disponibilità di contenuti HBO, salvando così decine di milioni di dollari. Secondo le parole della compagnia, c'è dunque aria di una ristrutturazione a lungo termine:

"La ristrutturazione della compagnia è in corso, con analisi strategiche delle programmazioni che prevederanno ulteriori tagli rispetto a quelli già previsti. Si prevede che tali iniziative siano interamente completate entro la fine del 2024".