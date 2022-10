Warner Bros. Discovery, rivoluzione totale: DC film diventa DC Studios, James Gunn a capo!

Grandissime novità in casa Warner Bros. Discovery. DC Films verrà infatti sostituita con una nuova divisione Warner denominata DC Studios, ma non solo. Come riportato da The Hollywood Reporter, il regista James Gunn e il produttore Peter Safran saranno i nuovi capi delle divisioni TV e cinematografiche della DC.

La ricerca del sostituto di Walter Hamada della DC Films da parte del CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav è finalmente giunta al termine: James Gunn e Peter Safran sono stati nominati co-presidenti e co-CEO dei DC Studios.

"La DC ha alcuni dei personaggi più divertenti, potenti e iconici del mondo e sono entusiasta di annunciare i talenti singolari e complementari di James e Peter, che si uniscono al nostro team di livello mondiale e per sovraintendere la direzione creativa del leggendario Universo DC", ha affermato Zaslav in una dichiarazione. "I loro decenni di esperienza nel cinema, gli stretti legami con la comunità creativa e la comprovata esperienza che entusiasmano i fan dei supereroi in tutto il mondo li rendono particolarmente qualificati per sviluppare una strategia a lungo termine attraverso film, TV e animazione, per portare questo iconico franchise ad un livello successivo di narrazione creativa."

Come riportato da THR, Gunn si occuperà del lato creativo dei DC Studios, mentre Safran si concentrerà sulla parte di produzione dello studio.

"Siamo onorati di essere i nuovi amministratori di questi personaggi DC", hanno dichiarato Gunn e Safran. "Non vediamo l'ora di collaborare con gli scrittori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato. Il nostro impegno per Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e il resto della scuderia di personaggi DC è eguagliato solo dal nostro impegno per le meravigliose possibilità che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti di poter rinvigorire questa esperienza in tutto il mondo, raccontando alcune delle più grandi e più belle storie mai raccontate."

L'ultimo film DC è Black Adam, ora nelle sale. Ma voi siete entusiasti per questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti!