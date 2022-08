Warner Bros Discovery ha trovato il Kevin Feige per la DC Films: e non è Todd Phillips

La nuova strategia editoriale di Warner Bros Discovery per DC Films prevede un piano a lungo termine della durata di dieci anni in perfetto stile Marvel Studios, ma anche la nomina di una guida che assuma per la saga un ruolo alla Kevin Feige: per Deadline, la scelta di questa figura è stata fatta.

E non si tratterà di Todd Phillips, acclamato regista amatissimo dalla Warner per la trilogia di Una notte da leoni prima e per i film di Joker con Joaquin Phoenix poi, nonostante l'autore vincitore del Leone d'Oro sia stato più volte accostato a questo nuovo ruolo chiave in casa DC Films in passato: i nuovi rapporti, infatti, indicano che per governare e sovrintendere la prossima era dei cinecomics DC Warner Bros. Discovery avrebbe scelto Dan Lin, ex dirigente della Warner Bros.

Il rapporto afferma che le voci a Hollywood in queste ore indichino Lin "in una situazione da pole position", anche se per il momento la firma del contratto non è ancora arrivata. L'Hollywood Reporter aggiunge nel frattempo che, secondo le fonti, la posizione che Lin (o chi per lui, se l'affare dovesse saltare) assumerebbe gli consentirebbe pieni poteri sulla supervisione non solo dei progetti cinematografici DC ma anche di quelli televisivi, rispondendo solo al CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Per chi non lo conoscesse, Dan Lin ha avuto un ruolo importante nel mondo di Warner Bros negli scorsi anni: nel corso della sua carriera, infatti, il produttore ha preso parte ai film della saga di The Lego Movie, compreso il suo spin-off targato DC The Lego Batman Movie, ai film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr e It, ma anche il remake live-action di Aladdin e molti altri titoli popolari.

Che cosa ne pensate di questa decisione? Ditecelo nei commenti. Per altre letture ecco la nuova data di Aquaman & The Lost Kingdom, cinecomix DC di James Wan con protagonista Jason Momoa rinviato in queste ore.