Warner Bros Discovery festeggia i 100 anni dello studio: tutte le novità in arrivo

Nel giorno in cui James Gunn ha annunciato un nuovo Superman e licenziato Henry Cavill, Warner Bros. Discovery da ufficialmente il via alla sua campagna globale Celebrating Every Story, in vista del 100° anniversario dei Warner Bros. Studios, il prossimo 4 aprile 2023.

Nei prossimi 12 mesi, le celebrazioni del centenario prevedono una campagna completamente incentrata sui fan di tutto il mondo con programmazioni e contenuti speciali, il lancio di esclusivi prodotti di consumo e home entertainment, una pagina dedicata su HBO Max, campagne media omni-channel, eventi dal vivo e proiezioni. David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato:

“Il nome Warner Bros. è sinonimo di intrattenimento, e siamo onorati di celebrare il centenario di questo iconico Studio e il suo ricco patrimonio, che risale ai quattro fratelli che lo hanno fondato nel 1923. Negli ultimi 100 anni, la Warner Bros. ha creato alcuni dei film, programmi TV e personaggi più riconoscibili e amati mai realizzati, ed è lo standard di riferimento per le narrazioni di grande impatto che definiscono e riflettono la nostra cultura. Siamo entusiasti del futuro luminoso e dinamico della nostra azienda e, alle soglie del suo secondo secolo, ci impegniamo a continuare a raccontare storie che intrattengono, informano e ispirano il pubblico di tutto il mondo”.

La Warner Bros. è stata fondata da Albert, Sam, Harry e Jack Warner e costituita ufficialmente il 4 aprile 1923. Ad oggi, lo Studio detiene una delle collezioni di marchi di maggior successo al mondo, ed è all'avanguardia in ogni aspetto dell’industria dell'intrattenimento, dalla produzione di lungometraggi, programmi televisivi e direct-to-consumer all'animazione, fumetti, videogiochi, prodotti di consumo, intrattenimento a tema, studio tour e brand licensing. La vasta library dello Studio, una delle più prestigiose e preziose al mondo, è composta da oltre 145.000 ore di programmazione, inclusi 12.500 lungometraggi e 2.400 programmi televisivi composti da oltre 150.000 singoli episodi. Nel portfolio di franchise, ricordiamo Looney Tunes, Wizarding World, DC, FRIENDS, Il trono di Spade e Hanna-Barbera solo per citarne alcuni.

