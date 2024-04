Warner Bros, anche Delroy Lindo nel film di Vampiri vs Ku Kluz Klan

Il nuovo film di vampiri targato Warner Bros e sviluppato dal regista Ryan Coogler e dal protagonista e produttore Michael B Jordan sta serrando i ranghi del cast in vista dell'inizio delle riprese, che avranno luogo questa primavera.

Nelle ultime ore infatti è stato segnalato che l'attore Delroy Lindo, che negli ultimi anni ha recitato in Unprisoned di Hulu ed è apparso nel film The Harder They Fall di Netflix, ha concluso un accordo per unirsi a Michael B. Jordan nel thriller horror soprannaturale senza titolo che Ryan Coogler sta dirigendo per la Warner Bros. Si sa ancora poco di questo progetto e le indiscrezioni che circolano non sono ancora state confermate dallo studio o da Coogler, ma gli addetti ai lavori dicono che il film è ambientato negli Stati del Sud dell'era di Jim Crow e che racconta una guerra tra vampiri e il Ku Kluz Klan. Inoltre, si dice che Michael Jordan interpreterà un doppio ruolo, quello di due fratelli gemelli. La parte di Lindo è tenuta segreta, ma una fonte la descrive come collegata a degli elementi musicali.

Le riprese del film si svolgeranno questa primavera a New Orleans e, tra le altre notizie, segnaliamo anche che Jack O'Connell è stato scelto per il ruolo del cattivo principale. Coogler ha scritto la sceneggiatura e la sta anche producendo tramite la sua società di produzione Proximity Media. Anche Zinzi Coogler e Sev Ohanian sono tra i produttori.

La data d'uscita è fissata per il 7 marzo 2025, anche nel circuito Imax.

